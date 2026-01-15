SignaleKategorien
Aris Setiadi

Gateaway Trade 3

Aris Setiadi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 175%
Monex-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
371
Gewinntrades:
299 (80.59%)
Verlusttrades:
72 (19.41%)
Bester Trade:
20.81 USD
Schlechtester Trade:
-10.91 USD
Bruttoprofit:
467.88 USD (32 824 pips)
Bruttoverlust:
-236.52 USD (15 367 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (64.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
92.17 USD (39)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.71%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
61
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
1.59
Long-Positionen:
180 (48.52%)
Short-Positionen:
191 (51.48%)
Profit-Faktor:
1.98
Mathematische Gewinnerwartung:
0.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-33.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-72.31 USD (9)
Wachstum pro Monat :
51.26%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.82 USD
Maximaler:
145.51 USD (59.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.73% (145.48 USD)
Kapital:
4.75% (31.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDb 371
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDb 231
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDb 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.81 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +64.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -33.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.16 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 16:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 16:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
