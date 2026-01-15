- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
97 (77.60%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (22.40%)
En iyi işlem:
5.04 USD
En kötü işlem:
-10.95 USD
Brüt kâr:
116.51 USD (12 279 pips)
Brüt zarar:
-82.32 USD (8 065 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (17.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.90 USD (17)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
71.31%
Maks. mevduat yükü:
83.40%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
135
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
52 (41.60%)
Satış işlemleri:
73 (58.40%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-44.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.25 USD (6)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
45.09 USD (29.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.56% (45.09 USD)
Varlığa göre:
29.16% (45.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|EURUSD
|49
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|25
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3K
|EURUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.04 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +17.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 3
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.28 × 103
|
ICMarketsSC-Live05
|0.31 × 26
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.40 × 20
|
Tickmill-Live08
|0.50 × 4
|
KeyToMarkets-Live
|0.50 × 4
刀口添血
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
USD
134
USD
USD
1
100%
125
77%
71%
1.41
0.27
USD
USD
30%
1:400