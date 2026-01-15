SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ZZjq032
Jian Qiang Zhao

ZZjq032

Jian Qiang Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 34%
ICMarketsSC-Live09
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
97 (77.60%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (22.40%)
En iyi işlem:
5.04 USD
En kötü işlem:
-10.95 USD
Brüt kâr:
116.51 USD (12 279 pips)
Brüt zarar:
-82.32 USD (8 065 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (17.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.90 USD (17)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
71.31%
Maks. mevduat yükü:
83.40%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
135
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
52 (41.60%)
Satış işlemleri:
73 (58.40%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-44.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.25 USD (6)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
45.09 USD (29.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.56% (45.09 USD)
Varlığa göre:
29.16% (45.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 76
EURUSD 49
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 25
EURUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3K
EURUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.04 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +17.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live11
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.28 × 103
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 26
TMGM.TradeMax-Live6
0.40 × 20
Tickmill-Live08
0.50 × 4
KeyToMarkets-Live
0.50 × 4
69 daha fazla...
刀口添血
İnceleme yok
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 06:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 05:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 20:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2026.01.15 16:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 15:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 15:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.