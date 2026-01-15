SegnaliSezioni
Jian Qiang Zhao

ZZjq032

Jian Qiang Zhao
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 34%
ICMarketsSC-Live09
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
125
Profit Trade:
97 (77.60%)
Loss Trade:
28 (22.40%)
Best Trade:
5.04 USD
Worst Trade:
-10.95 USD
Profitto lordo:
116.51 USD (12 279 pips)
Perdita lorda:
-82.32 USD (8 065 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (17.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.90 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
71.31%
Massimo carico di deposito:
83.40%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
129
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
52 (41.60%)
Short Trade:
73 (58.40%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-2.94 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-44.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.25 USD (6)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
45.09 USD (29.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.56% (45.09 USD)
Per equità:
29.16% (45.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 76
EURUSD 49
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 25
EURUSD 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3K
EURUSD 1.3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.04 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +17.31 USD
Massima perdita consecutiva: -44.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live11
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.28 × 103
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 26
TMGM.TradeMax-Live6
0.40 × 20
Tickmill-Live08
0.50 × 4
KeyToMarkets-Live
0.50 × 4
69 più
刀口添血
Non ci sono recensioni
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 06:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 05:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 20:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2026.01.15 16:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 15:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 15:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.