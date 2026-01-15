- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
125
Profit Trade:
97 (77.60%)
Loss Trade:
28 (22.40%)
Best Trade:
5.04 USD
Worst Trade:
-10.95 USD
Profitto lordo:
116.51 USD (12 279 pips)
Perdita lorda:
-82.32 USD (8 065 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (17.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.90 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
71.31%
Massimo carico di deposito:
83.40%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
129
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
52 (41.60%)
Short Trade:
73 (58.40%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-2.94 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-44.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.25 USD (6)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
45.09 USD (29.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.56% (45.09 USD)
Per equità:
29.16% (45.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|EURUSD
|49
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|25
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3K
|EURUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.04 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +17.31 USD
Massima perdita consecutiva: -44.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 3
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.28 × 103
|
ICMarketsSC-Live05
|0.31 × 26
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.40 × 20
|
Tickmill-Live08
|0.50 × 4
|
KeyToMarkets-Live
|0.50 × 4
刀口添血
