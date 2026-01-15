- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
135
盈利交易:
102 (75.55%)
亏损交易:
33 (24.44%)
最好交易:
5.04 USD
最差交易:
-10.95 USD
毛利:
122.97 USD (12 957 pips)
毛利亏损:
-117.48 USD (11 541 pips)
最大连续赢利:
18 (17.31 USD)
最大连续盈利:
47.90 USD (17)
夏普比率:
0.03
交易活动:
73.82%
最大入金加载:
95.64%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
135
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
0.09
长期交易:
57 (42.22%)
短期交易:
78 (57.78%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
1.21 USD
平均损失:
-3.56 USD
最大连续失误:
10 (-57.36 USD)
最大连续亏损:
-57.36 USD (10)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.97 USD
最大值:
58.50 USD (37.14%)
相对跌幅:
结余:
37.14% (58.50 USD)
净值:
29.16% (45.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|EURUSD
|49
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-4
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|212
|EURUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.04 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +17.31 USD
最大连续亏损: -57.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 3
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.28 × 103
|
ICMarketsSC-Live05
|0.31 × 26
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.40 × 20
|
Tickmill-Live08
|0.50 × 4
|
KeyToMarkets-Live
|0.50 × 4
