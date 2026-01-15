- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
146
Прибыльных трейдов:
109 (74.65%)
Убыточных трейдов:
37 (25.34%)
Лучший трейд:
5.04 USD
Худший трейд:
-10.95 USD
Общая прибыль:
125.34 USD (13 240 pips)
Общий убыток:
-118.23 USD (11 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (17.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.90 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
71.77%
Макс. загрузка депозита:
95.64%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
148
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
59 (40.41%)
Коротких трейдов:
87 (59.59%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
1.15 USD
Средний убыток:
-3.20 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-57.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.36 USD (10)
Прирост в месяц:
7.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.97 USD
Максимальная:
58.50 USD (37.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.14% (58.50 USD)
По эквити:
29.16% (45.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|EURUSD
|60
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-4
|EURUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|212
|EURUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.04 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +17.31 USD
Макс. убыток в серии: -57.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 3
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.28 × 103
|
ICMarketsSC-Live05
|0.31 × 26
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.40 × 20
|
Tickmill-Live08
|0.50 × 4
|
KeyToMarkets-Live
|0.50 × 4
刀口添血
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
112
USD
USD
1
100%
146
74%
72%
1.06
0.05
USD
USD
37%
1:400