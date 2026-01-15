СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ZZjq032
Jian Qiang Zhao

ZZjq032

Jian Qiang Zhao
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 7%
ICMarketsSC-Live09
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
146
Прибыльных трейдов:
109 (74.65%)
Убыточных трейдов:
37 (25.34%)
Лучший трейд:
5.04 USD
Худший трейд:
-10.95 USD
Общая прибыль:
125.34 USD (13 240 pips)
Общий убыток:
-118.23 USD (11 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (17.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.90 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
71.77%
Макс. загрузка депозита:
95.64%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
148
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
59 (40.41%)
Коротких трейдов:
87 (59.59%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
1.15 USD
Средний убыток:
-3.20 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-57.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.36 USD (10)
Прирост в месяц:
7.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.97 USD
Максимальная:
58.50 USD (37.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.14% (58.50 USD)
По эквити:
29.16% (45.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 86
EURUSD 60
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -4
EURUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 212
EURUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.04 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +17.31 USD
Макс. убыток в серии: -57.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live11
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.28 × 103
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 26
TMGM.TradeMax-Live6
0.40 × 20
Tickmill-Live08
0.50 × 4
KeyToMarkets-Live
0.50 × 4
еще 69...
刀口添血
Нет отзывов
2026.01.16 11:54
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 11:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 06:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 05:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 20:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2026.01.15 16:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 15:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 15:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
