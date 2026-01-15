SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ZZjq032
Jian Qiang Zhao

ZZjq032

Jian Qiang Zhao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 7%
ICMarketsSC-Live09
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
146
Gewinntrades:
109 (74.65%)
Verlusttrades:
37 (25.34%)
Bester Trade:
5.04 USD
Schlechtester Trade:
-10.95 USD
Bruttoprofit:
125.34 USD (13 240 pips)
Bruttoverlust:
-118.23 USD (11 586 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (17.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47.90 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
73.82%
Max deposit load:
95.64%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
146
Durchschn. Haltezeit:
33 Minuten
Erholungsfaktor:
0.12
Long-Positionen:
59 (40.41%)
Short-Positionen:
87 (59.59%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-57.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57.36 USD (10)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.97 USD
Maximaler:
58.50 USD (37.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.14% (58.50 USD)
Kapital:
29.16% (45.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 86
EURUSD 60
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -4
EURUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 212
EURUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.04 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -57.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live09" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live11
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.28 × 103
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 26
TMGM.TradeMax-Live6
0.40 × 20
Tickmill-Live08
0.50 × 4
KeyToMarkets-Live
0.50 × 4
noch 69 ...
刀口添血
Keine Bewertungen
2026.01.16 11:54
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 11:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 06:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 05:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 20:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2026.01.15 16:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 15:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 15:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ZZjq032
30 USD pro Monat
7%
0
0
USD
107
USD
1
100%
146
74%
74%
1.06
0.05
USD
37%
1:400
