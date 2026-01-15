SinaisSeções
Jian Qiang Zhao

ZZjq032

Jian Qiang Zhao
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 34%
ICMarketsSC-Live09
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
125
Negociações com lucro:
97 (77.60%)
Negociações com perda:
28 (22.40%)
Melhor negociação:
5.04 USD
Pior negociação:
-10.95 USD
Lucro bruto:
116.51 USD (12 279 pips)
Perda bruta:
-82.32 USD (8 065 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (17.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47.90 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
71.31%
Depósito máximo carregado:
83.40%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
134
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
0.76
Negociações longas:
52 (41.60%)
Negociações curtas:
73 (58.40%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
0.27 USD
Lucro médio:
1.20 USD
Perda média:
-2.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-44.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.25 USD (6)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
45.09 USD (29.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.56% (45.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.16% (45.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 76
EURUSD 49
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 25
EURUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3K
EURUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.04 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +17.31 USD
Máxima perda consecutiva: -44.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live11
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.28 × 103
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 26
TMGM.TradeMax-Live6
0.40 × 20
Tickmill-Live08
0.50 × 4
KeyToMarkets-Live
0.50 × 4
69 mais ...
刀口添血
Sem comentários
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 06:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 05:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 20:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2026.01.15 16:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 15:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 15:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
