- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
125
Negociações com lucro:
97 (77.60%)
Negociações com perda:
28 (22.40%)
Melhor negociação:
5.04 USD
Pior negociação:
-10.95 USD
Lucro bruto:
116.51 USD (12 279 pips)
Perda bruta:
-82.32 USD (8 065 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (17.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47.90 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
71.31%
Depósito máximo carregado:
83.40%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
134
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
0.76
Negociações longas:
52 (41.60%)
Negociações curtas:
73 (58.40%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
0.27 USD
Lucro médio:
1.20 USD
Perda média:
-2.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-44.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.25 USD (6)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
45.09 USD (29.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.56% (45.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.16% (45.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|EURUSD
|49
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|25
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3K
|EURUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.04 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +17.31 USD
Máxima perda consecutiva: -44.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 3
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.28 × 103
|
ICMarketsSC-Live05
|0.31 × 26
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.40 × 20
|
Tickmill-Live08
|0.50 × 4
|
KeyToMarkets-Live
|0.50 × 4
