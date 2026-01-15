- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
146
利益トレード:
109 (74.65%)
損失トレード:
37 (25.34%)
ベストトレード:
5.04 USD
最悪のトレード:
-10.95 USD
総利益:
125.34 USD (13 240 pips)
総損失:
-118.23 USD (11 586 pips)
最大連続の勝ち:
18 (17.31 USD)
最大連続利益:
47.90 USD (17)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
71.77%
最大入金額:
95.64%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
146
平均保有時間:
33 分
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
59 (40.41%)
短いトレード:
87 (59.59%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.05 USD
平均利益:
1.15 USD
平均損失:
-3.20 USD
最大連続の負け:
10 (-57.36 USD)
最大連続損失:
-57.36 USD (10)
月間成長:
7.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.97 USD
最大の:
58.50 USD (37.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.14% (58.50 USD)
エクイティによる:
29.16% (45.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|EURUSD
|60
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-4
|EURUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|212
|EURUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.04 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +17.31 USD
最大連続損失: -57.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 3
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.28 × 103
|
ICMarketsSC-Live05
|0.31 × 26
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.40 × 20
|
Tickmill-Live08
|0.50 × 4
|
KeyToMarkets-Live
|0.50 × 4
刀口添血
レビューなし
