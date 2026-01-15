SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ZZjq032
Jian Qiang Zhao

ZZjq032

Jian Qiang Zhao
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 13%
ICMarketsSC-Live09
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
150
Transacciones Rentables:
111 (74.00%)
Transacciones Irrentables:
39 (26.00%)
Mejor transacción:
5.11 USD
Peor transacción:
-10.95 USD
Beneficio Bruto:
132.18 USD (13 938 pips)
Pérdidas Brutas:
-119.61 USD (11 710 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (17.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
47.90 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
71.77%
Carga máxima del depósito:
95.64%
Último trade:
11 minutos
Trades a la semana:
151
Tiempo medio de espera:
32 minutos
Factor de Recuperación:
0.21
Transacciones Largas:
59 (39.33%)
Transacciones Cortas:
91 (60.67%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.08 USD
Beneficio medio:
1.19 USD
Pérdidas medias:
-3.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-57.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-57.36 USD (10)
Crecimiento al mes:
12.57%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.97 USD
Máxima:
58.50 USD (37.14%)
Reducción relativa:
De balance:
37.14% (58.50 USD)
De fondos:
29.16% (45.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 90
EURUSD 60
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2
EURUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 786
EURUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.11 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +17.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -57.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live09" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live11
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.28 × 103
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 26
TMGM.TradeMax-Live6
0.40 × 20
Tickmill-Live08
0.50 × 4
KeyToMarkets-Live
0.50 × 4
otros 69...
刀口添血
No hay comentarios
2026.01.16 11:54
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 11:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 06:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 05:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 20:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2026.01.15 16:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 15:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 15:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
