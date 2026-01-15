- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
642
Kârla kapanan işlemler:
567 (88.31%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (11.68%)
En iyi işlem:
21.70 USD
En kötü işlem:
-43.56 USD
Brüt kâr:
576.51 USD (734 180 pips)
Brüt zarar:
-125.57 USD (242 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
167 (97.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
166.45 USD (147)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
62.11%
Maks. mevduat yükü:
41.07%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
642
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
8.37
Alış işlemleri:
251 (39.10%)
Satış işlemleri:
391 (60.90%)
Kâr faktörü:
4.59
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
1.02 USD
Ortalama zarar:
-1.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-22.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.56 USD (1)
Aylık büyüme:
45.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
53.85 USD (4.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.90% (53.85 USD)
Varlığa göre:
23.94% (271.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|258
|USOIL
|151
|US30
|58
|XAUUSD
|50
|EURUSD
|44
|USDJPY
|39
|BTCUSD
|30
|USDCHF
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|123
|USOIL
|167
|US30
|7
|XAUUSD
|61
|EURUSD
|6
|USDJPY
|11
|BTCUSD
|74
|USDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|226K
|USOIL
|8.4K
|US30
|3.1K
|XAUUSD
|45K
|EURUSD
|286
|USDJPY
|1.4K
|BTCUSD
|208K
|USDCHF
|74
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.70 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 147
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +97.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real31
|10.48 × 21
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Scalper
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
45%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
0%
642
88%
62%
4.59
0.70
USD
USD
24%
1:200