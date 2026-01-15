SinyallerBölümler
Rahumathullah Ibrahim

ITSMEMVTRADER

Rahumathullah Ibrahim
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 45%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
642
Kârla kapanan işlemler:
567 (88.31%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (11.68%)
En iyi işlem:
21.70 USD
En kötü işlem:
-43.56 USD
Brüt kâr:
576.51 USD (734 180 pips)
Brüt zarar:
-125.57 USD (242 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
167 (97.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
166.45 USD (147)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
62.11%
Maks. mevduat yükü:
41.07%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
642
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
8.37
Alış işlemleri:
251 (39.10%)
Satış işlemleri:
391 (60.90%)
Kâr faktörü:
4.59
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
1.02 USD
Ortalama zarar:
-1.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-22.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.56 USD (1)
Aylık büyüme:
45.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
53.85 USD (4.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.90% (53.85 USD)
Varlığa göre:
23.94% (271.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 258
USOIL 151
US30 58
XAUUSD 50
EURUSD 44
USDJPY 39
BTCUSD 30
USDCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 123
USOIL 167
US30 7
XAUUSD 61
EURUSD 6
USDJPY 11
BTCUSD 74
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC 226K
USOIL 8.4K
US30 3.1K
XAUUSD 45K
EURUSD 286
USDJPY 1.4K
BTCUSD 208K
USDCHF 74
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.70 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 147
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +97.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Scalper
İnceleme yok
2026.01.15 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
