- 자본
- 축소
트레이드:
802
이익 거래:
726 (90.52%)
손실 거래:
76 (9.48%)
최고의 거래:
21.70 USD
최악의 거래:
-43.56 USD
총 수익:
630.46 USD (869 024 pips)
총 손실:
-125.65 USD (243 223 pips)
연속 최대 이익:
167 (97.20 USD)
연속 최대 이익:
166.45 USD (147)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
55.10%
최대 입금량:
41.07%
최근 거래:
29 분 전
주별 거래 수:
802
평균 유지 시간:
41 분
회복 요인:
9.37
롱(주식매수):
411 (51.25%)
숏(주식차입매도):
391 (48.75%)
수익 요인:
5.02
기대수익:
0.63 USD
평균 이익:
0.87 USD
평균 손실:
-1.65 USD
연속 최대 손실:
21 (-22.57 USD)
연속 최대 손실:
-43.56 USD (1)
월별 성장률:
50.48%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
53.85 USD (4.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.90% (53.85 USD)
자본금별:
23.94% (271.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USTEC
|258
|USOIL
|151
|US30
|135
|BTCUSD
|107
|XAUUSD
|56
|EURUSD
|44
|USDJPY
|39
|USDCHF
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USTEC
|123
|USOIL
|167
|US30
|17
|BTCUSD
|99
|XAUUSD
|80
|EURUSD
|6
|USDJPY
|11
|USDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USTEC
|226K
|USOIL
|8.4K
|US30
|9.2K
|BTCUSD
|332K
|XAUUSD
|48K
|EURUSD
|286
|USDJPY
|1.4K
|USDCHF
|74
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real31
|10.48 × 21
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
50%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
0%
802
90%
55%
5.01
0.63
USD
USD
24%
1:200