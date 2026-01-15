SinaisSeções
Rahumathullah Ibrahim

ITSMEMVTRADER

Rahumathullah Ibrahim
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 46%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
673
Negociações com lucro:
597 (88.70%)
Negociações com perda:
76 (11.29%)
Melhor negociação:
21.70 USD
Pior negociação:
-43.56 USD
Lucro bruto:
586.45 USD (784 312 pips)
Perda bruta:
-125.65 USD (243 223 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
167 (97.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
166.45 USD (147)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
56.46%
Depósito máximo carregado:
41.07%
Último negócio:
12 minutos atrás
Negociações por semana:
673
Tempo médio de espera:
48 minutos
Fator de recuperação:
8.56
Negociações longas:
282 (41.90%)
Negociações curtas:
391 (58.10%)
Fator de lucro:
4.67
Valor esperado:
0.68 USD
Lucro médio:
0.98 USD
Perda média:
-1.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-22.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43.56 USD (1)
Crescimento mensal:
46.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
53.85 USD (4.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.90% (53.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.94% (271.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USTEC 258
USOIL 151
BTCUSD 61
US30 58
XAUUSD 50
EURUSD 44
USDJPY 39
USDCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USTEC 123
USOIL 167
BTCUSD 84
US30 7
XAUUSD 61
EURUSD 6
USDJPY 11
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USTEC 226K
USOIL 8.4K
BTCUSD 257K
US30 3.1K
XAUUSD 45K
EURUSD 286
USDJPY 1.4K
USDCHF 74
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21.70 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 147
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +97.20 USD
Máxima perda consecutiva: -22.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Scalper
Sem comentários
2026.01.15 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
