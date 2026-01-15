- Crescimento
Negociações:
673
Negociações com lucro:
597 (88.70%)
Negociações com perda:
76 (11.29%)
Melhor negociação:
21.70 USD
Pior negociação:
-43.56 USD
Lucro bruto:
586.45 USD (784 312 pips)
Perda bruta:
-125.65 USD (243 223 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
167 (97.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
166.45 USD (147)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
56.46%
Depósito máximo carregado:
41.07%
Último negócio:
12 minutos atrás
Negociações por semana:
673
Tempo médio de espera:
48 minutos
Fator de recuperação:
8.56
Negociações longas:
282 (41.90%)
Negociações curtas:
391 (58.10%)
Fator de lucro:
4.67
Valor esperado:
0.68 USD
Lucro médio:
0.98 USD
Perda média:
-1.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-22.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43.56 USD (1)
Crescimento mensal:
46.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
53.85 USD (4.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.90% (53.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.94% (271.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTEC
|258
|USOIL
|151
|BTCUSD
|61
|US30
|58
|XAUUSD
|50
|EURUSD
|44
|USDJPY
|39
|USDCHF
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTEC
|123
|USOIL
|167
|BTCUSD
|84
|US30
|7
|XAUUSD
|61
|EURUSD
|6
|USDJPY
|11
|USDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTEC
|226K
|USOIL
|8.4K
|BTCUSD
|257K
|US30
|3.1K
|XAUUSD
|45K
|EURUSD
|286
|USDJPY
|1.4K
|USDCHF
|74
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.70 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 147
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +97.20 USD
Máxima perda consecutiva: -22.57 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real31
|10.48 × 21
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
