SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ITSMEMVTRADER
Rahumathullah Ibrahim

ITSMEMVTRADER

Rahumathullah Ibrahim
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 45%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
642
Profit Trade:
567 (88.31%)
Loss Trade:
75 (11.68%)
Best Trade:
21.70 USD
Worst Trade:
-43.56 USD
Profitto lordo:
576.51 USD (734 180 pips)
Perdita lorda:
-125.57 USD (242 831 pips)
Vincite massime consecutive:
167 (97.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
166.45 USD (147)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
62.11%
Massimo carico di deposito:
41.07%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
642
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
8.37
Long Trade:
251 (39.10%)
Short Trade:
391 (60.90%)
Fattore di profitto:
4.59
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
1.02 USD
Perdita media:
-1.67 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-22.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.56 USD (1)
Crescita mensile:
45.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
53.85 USD (4.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.90% (53.85 USD)
Per equità:
23.94% (271.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 258
USOIL 151
US30 58
XAUUSD 50
EURUSD 44
USDJPY 39
BTCUSD 30
USDCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 123
USOIL 167
US30 7
XAUUSD 61
EURUSD 6
USDJPY 11
BTCUSD 74
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 226K
USOIL 8.4K
US30 3.1K
XAUUSD 45K
EURUSD 286
USDJPY 1.4K
BTCUSD 208K
USDCHF 74
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.70 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 147
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +97.20 USD
Massima perdita consecutiva: -22.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Scalper
Non ci sono recensioni
2026.01.15 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ITSMEMVTRADER
30USD al mese
45%
0
0
USD
1.5K
USD
1
0%
642
88%
62%
4.59
0.70
USD
24%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.