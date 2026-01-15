СигналыРазделы
Rahumathullah Ibrahim

ITSMEMVTRADER

Rahumathullah Ibrahim
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 49%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
724
Прибыльных трейдов:
648 (89.50%)
Убыточных трейдов:
76 (10.50%)
Лучший трейд:
21.70 USD
Худший трейд:
-43.56 USD
Общая прибыль:
617.19 USD (862 303 pips)
Общий убыток:
-125.65 USD (243 223 pips)
Макс. серия выигрышей:
167 (97.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
166.45 USD (147)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
55.10%
Макс. загрузка депозита:
41.07%
Последний трейд:
24 минуты
Трейдов в неделю:
724
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
9.13
Длинных трейдов:
333 (45.99%)
Коротких трейдов:
391 (54.01%)
Профит фактор:
4.91
Мат. ожидание:
0.68 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-1.65 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-22.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.56 USD (1)
Прирост в месяц:
49.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
53.85 USD (4.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.90% (53.85 USD)
По эквити:
23.94% (271.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 258
USOIL 151
BTCUSD 107
US30 58
XAUUSD 55
EURUSD 44
USDJPY 39
USDCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC 123
USOIL 167
BTCUSD 99
US30 7
XAUUSD 77
EURUSD 6
USDJPY 11
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC 226K
USOIL 8.4K
BTCUSD 332K
US30 3.1K
XAUUSD 48K
EURUSD 286
USDJPY 1.4K
USDCHF 74
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.70 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 147
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +97.20 USD
Макс. убыток в серии: -22.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Scalper
Нет отзывов
2026.01.15 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
