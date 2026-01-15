- Прирост
Всего трейдов:
724
Прибыльных трейдов:
648 (89.50%)
Убыточных трейдов:
76 (10.50%)
Лучший трейд:
21.70 USD
Худший трейд:
-43.56 USD
Общая прибыль:
617.19 USD (862 303 pips)
Общий убыток:
-125.65 USD (243 223 pips)
Макс. серия выигрышей:
167 (97.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
166.45 USD (147)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
55.10%
Макс. загрузка депозита:
41.07%
Последний трейд:
24 минуты
Трейдов в неделю:
724
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
9.13
Длинных трейдов:
333 (45.99%)
Коротких трейдов:
391 (54.01%)
Профит фактор:
4.91
Мат. ожидание:
0.68 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-1.65 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-22.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.56 USD (1)
Прирост в месяц:
49.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
53.85 USD (4.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.90% (53.85 USD)
По эквити:
23.94% (271.08 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|258
|USOIL
|151
|BTCUSD
|107
|US30
|58
|XAUUSD
|55
|EURUSD
|44
|USDJPY
|39
|USDCHF
|12
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|123
|USOIL
|167
|BTCUSD
|99
|US30
|7
|XAUUSD
|77
|EURUSD
|6
|USDJPY
|11
|USDCHF
|3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|226K
|USOIL
|8.4K
|BTCUSD
|332K
|US30
|3.1K
|XAUUSD
|48K
|EURUSD
|286
|USDJPY
|1.4K
|USDCHF
|74
Лучший трейд: +21.70 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 147
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +97.20 USD
Макс. убыток в серии: -22.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
