SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / ITSMEMVTRADER
Rahumathullah Ibrahim

ITSMEMVTRADER

Rahumathullah Ibrahim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 49%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
724
Gewinntrades:
648 (89.50%)
Verlusttrades:
76 (10.50%)
Bester Trade:
21.70 USD
Schlechtester Trade:
-43.56 USD
Bruttoprofit:
617.19 USD (862 303 pips)
Bruttoverlust:
-125.65 USD (243 223 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
167 (97.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
166.45 USD (147)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
55.10%
Max deposit load:
41.07%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
724
Durchschn. Haltezeit:
45 Minuten
Erholungsfaktor:
9.13
Long-Positionen:
333 (45.99%)
Short-Positionen:
391 (54.01%)
Profit-Faktor:
4.91
Mathematische Gewinnerwartung:
0.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-22.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-43.56 USD (1)
Wachstum pro Monat :
49.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
53.85 USD (4.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.90% (53.85 USD)
Kapital:
23.94% (271.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USTEC 258
USOIL 151
BTCUSD 107
US30 58
XAUUSD 55
EURUSD 44
USDJPY 39
USDCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USTEC 123
USOIL 167
BTCUSD 99
US30 7
XAUUSD 77
EURUSD 6
USDJPY 11
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USTEC 226K
USOIL 8.4K
BTCUSD 332K
US30 3.1K
XAUUSD 48K
EURUSD 286
USDJPY 1.4K
USDCHF 74
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +21.70 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 147
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +97.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Scalper
Keine Bewertungen
2026.01.15 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
