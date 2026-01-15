- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
724
Gewinntrades:
648 (89.50%)
Verlusttrades:
76 (10.50%)
Bester Trade:
21.70 USD
Schlechtester Trade:
-43.56 USD
Bruttoprofit:
617.19 USD (862 303 pips)
Bruttoverlust:
-125.65 USD (243 223 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
167 (97.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
166.45 USD (147)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
55.10%
Max deposit load:
41.07%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
724
Durchschn. Haltezeit:
45 Minuten
Erholungsfaktor:
9.13
Long-Positionen:
333 (45.99%)
Short-Positionen:
391 (54.01%)
Profit-Faktor:
4.91
Mathematische Gewinnerwartung:
0.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-22.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-43.56 USD (1)
Wachstum pro Monat :
49.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
53.85 USD (4.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.90% (53.85 USD)
Kapital:
23.94% (271.08 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USTEC
|258
|USOIL
|151
|BTCUSD
|107
|US30
|58
|XAUUSD
|55
|EURUSD
|44
|USDJPY
|39
|USDCHF
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USTEC
|123
|USOIL
|167
|BTCUSD
|99
|US30
|7
|XAUUSD
|77
|EURUSD
|6
|USDJPY
|11
|USDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USTEC
|226K
|USOIL
|8.4K
|BTCUSD
|332K
|US30
|3.1K
|XAUUSD
|48K
|EURUSD
|286
|USDJPY
|1.4K
|USDCHF
|74
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +21.70 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 147
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +97.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.57 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real31
|10.48 × 21
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
