SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ITSMEMVTRADER
Rahumathullah Ibrahim

ITSMEMVTRADER

Rahumathullah Ibrahim
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 45%
Exness-MT5Real31
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
642
Bénéfice trades:
567 (88.31%)
Perte trades:
75 (11.68%)
Meilleure transaction:
21.70 USD
Pire transaction:
-43.56 USD
Bénéfice brut:
576.51 USD (734 180 pips)
Perte brute:
-125.57 USD (242 831 pips)
Gains consécutifs maximales:
167 (97.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
166.45 USD (147)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
62.11%
Charge de dépôt maximale:
41.07%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
642
Temps de détention moyen:
49 minutes
Facteur de récupération:
8.37
Longs trades:
251 (39.10%)
Courts trades:
391 (60.90%)
Facteur de profit:
4.59
Rendement attendu:
0.70 USD
Bénéfice moyen:
1.02 USD
Perte moyenne:
-1.67 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-22.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.56 USD (1)
Croissance mensuelle:
45.09%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
53.85 USD (4.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.90% (53.85 USD)
Par fonds propres:
23.94% (271.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 258
USOIL 151
US30 58
XAUUSD 50
EURUSD 44
USDJPY 39
BTCUSD 30
USDCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC 123
USOIL 167
US30 7
XAUUSD 61
EURUSD 6
USDJPY 11
BTCUSD 74
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC 226K
USOIL 8.4K
US30 3.1K
XAUUSD 45K
EURUSD 286
USDJPY 1.4K
BTCUSD 208K
USDCHF 74
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.70 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 147
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +97.20 USD
Perte consécutive maximale: -22.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Scalper
Aucun avis
2026.01.15 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ITSMEMVTRADER
30 USD par mois
45%
0
0
USD
1.5K
USD
1
0%
642
88%
62%
4.59
0.70
USD
24%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.