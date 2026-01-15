シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ITSMEMVTRADER
Rahumathullah Ibrahim

ITSMEMVTRADER

Rahumathullah Ibrahim
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 49%
Exness-MT5Real31
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
724
利益トレード:
648 (89.50%)
損失トレード:
76 (10.50%)
ベストトレード:
21.70 USD
最悪のトレード:
-43.56 USD
総利益:
617.19 USD (862 303 pips)
総損失:
-125.65 USD (243 223 pips)
最大連続の勝ち:
167 (97.20 USD)
最大連続利益:
166.45 USD (147)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
55.10%
最大入金額:
41.07%
最近のトレード:
5 分前
1週間当たりの取引:
738
平均保有時間:
45 分
リカバリーファクター:
9.13
長いトレード:
333 (45.99%)
短いトレード:
391 (54.01%)
プロフィットファクター:
4.91
期待されたペイオフ:
0.68 USD
平均利益:
0.95 USD
平均損失:
-1.65 USD
最大連続の負け:
21 (-22.57 USD)
最大連続損失:
-43.56 USD (1)
月間成長:
49.15%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
53.85 USD (4.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.90% (53.85 USD)
エクイティによる:
23.94% (271.08 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USTEC 258
USOIL 151
BTCUSD 107
US30 58
XAUUSD 55
EURUSD 44
USDJPY 39
USDCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USTEC 123
USOIL 167
BTCUSD 99
US30 7
XAUUSD 77
EURUSD 6
USDJPY 11
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USTEC 226K
USOIL 8.4K
BTCUSD 332K
US30 3.1K
XAUUSD 48K
EURUSD 286
USDJPY 1.4K
USDCHF 74
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +21.70 USD
最悪のトレード: -44 USD
最大連続の勝ち: 147
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +97.20 USD
最大連続損失: -22.57 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Scalper
レビューなし
2026.01.15 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ITSMEMVTRADER
30 USD/月
49%
0
0
USD
1.5K
USD
1
0%
724
89%
55%
4.91
0.68
USD
24%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください