Total de Trades:
802
Transacciones Rentables:
726 (90.52%)
Transacciones Irrentables:
76 (9.48%)
Mejor transacción:
21.70 USD
Peor transacción:
-43.56 USD
Beneficio Bruto:
630.46 USD (869 024 pips)
Pérdidas Brutas:
-125.65 USD (243 223 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
167 (97.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
166.45 USD (147)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
55.10%
Carga máxima del depósito:
41.07%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
802
Tiempo medio de espera:
41 minutos
Factor de Recuperación:
9.37
Transacciones Largas:
411 (51.25%)
Transacciones Cortas:
391 (48.75%)
Factor de Beneficio:
5.02
Beneficio Esperado:
0.63 USD
Beneficio medio:
0.87 USD
Pérdidas medias:
-1.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-22.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-43.56 USD (1)
Crecimiento al mes:
50.48%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
53.85 USD (4.90%)
Reducción relativa:
De balance:
4.90% (53.85 USD)
De fondos:
23.94% (271.08 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USTEC
|258
|USOIL
|151
|US30
|135
|BTCUSD
|107
|XAUUSD
|56
|EURUSD
|44
|USDJPY
|39
|USDCHF
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USTEC
|123
|USOIL
|167
|US30
|17
|BTCUSD
|99
|XAUUSD
|80
|EURUSD
|6
|USDJPY
|11
|USDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USTEC
|226K
|USOIL
|8.4K
|US30
|9.2K
|BTCUSD
|332K
|XAUUSD
|48K
|EURUSD
|286
|USDJPY
|1.4K
|USDCHF
|74
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real31
|10.48 × 21
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2

