SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / ITSMEMVTRADER
Rahumathullah Ibrahim

ITSMEMVTRADER

Rahumathullah Ibrahim
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 50%
Exness-MT5Real31
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
802
Transacciones Rentables:
726 (90.52%)
Transacciones Irrentables:
76 (9.48%)
Mejor transacción:
21.70 USD
Peor transacción:
-43.56 USD
Beneficio Bruto:
630.46 USD (869 024 pips)
Pérdidas Brutas:
-125.65 USD (243 223 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
167 (97.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
166.45 USD (147)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
55.10%
Carga máxima del depósito:
41.07%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
802
Tiempo medio de espera:
41 minutos
Factor de Recuperación:
9.37
Transacciones Largas:
411 (51.25%)
Transacciones Cortas:
391 (48.75%)
Factor de Beneficio:
5.02
Beneficio Esperado:
0.63 USD
Beneficio medio:
0.87 USD
Pérdidas medias:
-1.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-22.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-43.56 USD (1)
Crecimiento al mes:
50.48%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
53.85 USD (4.90%)
Reducción relativa:
De balance:
4.90% (53.85 USD)
De fondos:
23.94% (271.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USTEC 258
USOIL 151
US30 135
BTCUSD 107
XAUUSD 56
EURUSD 44
USDJPY 39
USDCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USTEC 123
USOIL 167
US30 17
BTCUSD 99
XAUUSD 80
EURUSD 6
USDJPY 11
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USTEC 226K
USOIL 8.4K
US30 9.2K
BTCUSD 332K
XAUUSD 48K
EURUSD 286
USDJPY 1.4K
USDCHF 74
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +21.70 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 147
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +97.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real31
10.48 × 21
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Scalper
No hay comentarios
2026.01.15 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ITSMEMVTRADER
30 USD al mes
50%
0
0
USD
1.5K
USD
1
0%
802
90%
55%
5.01
0.63
USD
24%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.