- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
15 (21.42%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (78.57%)
En iyi işlem:
152.25 USD
En kötü işlem:
-15.50 USD
Brüt kâr:
596.77 USD (13 412 pips)
Brüt zarar:
-278.60 USD (16 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (161.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.80 USD (3)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
51.08%
Maks. mevduat yükü:
23.21%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
2.16
Alış işlemleri:
42 (60.00%)
Satış işlemleri:
28 (40.00%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
4.55 USD
Ortalama kâr:
39.78 USD
Ortalama zarar:
-5.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-81.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.15 USD (9)
Aylık büyüme:
31.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
137.47 USD
Maksimum:
147.47 USD (14.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.60% (147.47 USD)
Varlığa göre:
1.32% (16.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|XAGUSD
|18
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|66
|XAGUSD
|252
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-8.4K
|XAGUSD
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +152.25 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +161.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Neex-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
JOURNEY OF 1000$ TO 10,000$ WITH MEDIUM RISK
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
70
21%
51%
2.14
4.55
USD
USD
15%
1:500