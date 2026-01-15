- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
15 (18.75%)
Убыточных трейдов:
65 (81.25%)
Лучший трейд:
152.25 USD
Худший трейд:
-15.50 USD
Общая прибыль:
596.77 USD (13 412 pips)
Общий убыток:
-348.50 USD (23 704 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (161.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
205.80 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
55.90%
Макс. загрузка депозита:
23.21%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
95
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
52 (65.00%)
Коротких трейдов:
28 (35.00%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
3.10 USD
Средняя прибыль:
39.78 USD
Средний убыток:
-5.36 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-81.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-105.15 USD (9)
Прирост в месяц:
24.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
137.47 USD
Максимальная:
147.47 USD (14.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.60% (147.47 USD)
По эквити:
2.52% (31.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|XAGUSD
|18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-4
|XAGUSD
|252
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-15K
|XAGUSD
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +152.25 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +161.60 USD
Макс. убыток в серии: -81.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Neex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|13.66 × 517
JOURNEY OF 1000$ TO 10,000$ WITH MEDIUM RISK
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
0%
80
18%
56%
1.71
3.10
USD
USD
15%
1:500