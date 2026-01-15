- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
70
盈利交易:
15 (21.42%)
亏损交易:
55 (78.57%)
最好交易:
152.25 USD
最差交易:
-15.50 USD
毛利:
596.77 USD (13 412 pips)
毛利亏损:
-278.60 USD (16 721 pips)
最大连续赢利:
5 (161.60 USD)
最大连续盈利:
205.80 USD (3)
夏普比率:
0.17
交易活动:
52.89%
最大入金加载:
23.21%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
74
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
2.16
长期交易:
42 (60.00%)
短期交易:
28 (40.00%)
利润因子:
2.14
预期回报:
4.55 USD
平均利润:
39.78 USD
平均损失:
-5.07 USD
最大连续失误:
24 (-81.61 USD)
最大连续亏损:
-105.15 USD (9)
每月增长:
31.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
137.47 USD
最大值:
147.47 USD (14.60%)
相对跌幅:
结余:
14.60% (147.47 USD)
净值:
1.32% (16.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|XAGUSD
|18
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|66
|XAGUSD
|252
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-8.4K
|XAGUSD
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +152.25 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +161.60 USD
最大连续亏损: -81.61 USD
JOURNEY OF 1000$ TO 10,000$ WITH MEDIUM RISK
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
32%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
70
21%
53%
2.14
4.55
USD
USD
15%
1:500