- 자본
- 축소
트레이드:
94
이익 거래:
29 (30.85%)
손실 거래:
65 (69.15%)
최고의 거래:
152.25 USD
최악의 거래:
-15.50 USD
총 수익:
804.54 USD (34 185 pips)
총 손실:
-348.50 USD (23 704 pips)
연속 최대 이익:
14 (207.77 USD)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
56.91%
최대 입금량:
23.21%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
94
평균 유지 시간:
25 분
회복 요인:
3.09
롱(주식매수):
66 (70.21%)
숏(주식차입매도):
28 (29.79%)
수익 요인:
2.31
기대수익:
4.85 USD
평균 이익:
27.74 USD
평균 손실:
-5.36 USD
연속 최대 손실:
24 (-81.61 USD)
월별 성장률:
45.60%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
137.47 USD
최대한의:
147.47 USD (14.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.60% (147.47 USD)
자본금별:
2.52% (31.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|XAGUSD
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|204
|XAGUSD
|252
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.4K
|XAGUSD
|5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
JOURNEY OF 1000$ TO 10,000$ WITH MEDIUM RISK
