Total de Trades:
80
Transacciones Rentables:
15 (18.75%)
Transacciones Irrentables:
65 (81.25%)
Mejor transacción:
152.25 USD
Peor transacción:
-15.50 USD
Beneficio Bruto:
596.77 USD (13 412 pips)
Pérdidas Brutas:
-348.50 USD (23 704 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (161.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
205.80 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
55.90%
Carga máxima del depósito:
23.21%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
83
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
1.68
Transacciones Largas:
52 (65.00%)
Transacciones Cortas:
28 (35.00%)
Factor de Beneficio:
1.71
Beneficio Esperado:
3.10 USD
Beneficio medio:
39.78 USD
Pérdidas medias:
-5.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-81.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-105.15 USD (9)
Crecimiento al mes:
24.83%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
137.47 USD
Máxima:
147.47 USD (14.60%)
Reducción relativa:
De balance:
14.60% (147.47 USD)
De fondos:
2.52% (31.45 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|XAGUSD
|18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-4
|XAGUSD
|252
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-15K
|XAGUSD
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +152.25 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +161.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -81.61 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Neex-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-Pro
|13.98 × 536
