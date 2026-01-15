- 成長
トレード:
70
利益トレード:
15 (21.42%)
損失トレード:
55 (78.57%)
ベストトレード:
152.25 USD
最悪のトレード:
-15.50 USD
総利益:
596.77 USD (13 412 pips)
総損失:
-278.60 USD (16 721 pips)
最大連続の勝ち:
5 (161.60 USD)
最大連続利益:
205.80 USD (3)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
54.57%
最大入金額:
23.21%
最近のトレード:
5 分前
1週間当たりの取引:
78
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
2.16
長いトレード:
42 (60.00%)
短いトレード:
28 (40.00%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
4.55 USD
平均利益:
39.78 USD
平均損失:
-5.07 USD
最大連続の負け:
24 (-81.61 USD)
最大連続損失:
-105.15 USD (9)
月間成長:
31.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
137.47 USD
最大の:
147.47 USD (14.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.60% (147.47 USD)
エクイティによる:
1.32% (16.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|XAGUSD
|18
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|66
|XAGUSD
|252
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-8.4K
|XAGUSD
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +152.25 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +161.60 USD
最大連続損失: -81.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Neex-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Pro
|13.41 × 495
JOURNEY OF 1000$ TO 10,000$ WITH MEDIUM RISK
30 USD/月
32%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
70
21%
55%
2.14
4.55
USD
USD
15%
1:500