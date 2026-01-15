- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
70
Gewinntrades:
15 (21.42%)
Verlusttrades:
55 (78.57%)
Bester Trade:
152.25 USD
Schlechtester Trade:
-15.50 USD
Bruttoprofit:
596.77 USD (13 412 pips)
Bruttoverlust:
-278.60 USD (16 721 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (161.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
205.80 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
54.57%
Max deposit load:
23.21%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
75
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
2.16
Long-Positionen:
42 (60.00%)
Short-Positionen:
28 (40.00%)
Profit-Faktor:
2.14
Mathematische Gewinnerwartung:
4.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-81.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-105.15 USD (9)
Wachstum pro Monat :
31.82%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
137.47 USD
Maximaler:
147.47 USD (14.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.60% (147.47 USD)
Kapital:
1.32% (16.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|XAGUSD
|18
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|66
|XAGUSD
|252
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-8.4K
|XAGUSD
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +152.25 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +161.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -81.61 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Neex-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
