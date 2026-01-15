SignaleKategorien
ROAD TO GLORY

Mohamad Ridzmal Bin Ridwan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 32%
Neex-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
70
Gewinntrades:
15 (21.42%)
Verlusttrades:
55 (78.57%)
Bester Trade:
152.25 USD
Schlechtester Trade:
-15.50 USD
Bruttoprofit:
596.77 USD (13 412 pips)
Bruttoverlust:
-278.60 USD (16 721 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (161.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
205.80 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
54.57%
Max deposit load:
23.21%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
75
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
2.16
Long-Positionen:
42 (60.00%)
Short-Positionen:
28 (40.00%)
Profit-Faktor:
2.14
Mathematische Gewinnerwartung:
4.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-81.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-105.15 USD (9)
Wachstum pro Monat :
31.82%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
137.47 USD
Maximaler:
147.47 USD (14.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.60% (147.47 USD)
Kapital:
1.32% (16.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 52
XAGUSD 18
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 66
XAGUSD 252
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -8.4K
XAGUSD 5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +152.25 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +161.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -81.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Neex-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Pro
13.46 × 489
JOURNEY OF 1000$ TO 10,000$ WITH MEDIUM RISK 
Keine Bewertungen
2026.01.16 06:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 14:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 12:43
Share of trading days is too low
2026.01.15 12:43
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 12:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 11:43
Share of trading days is too low
2026.01.15 11:43
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Share of trading days is too low
2026.01.15 10:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 08:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 08:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 08:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
