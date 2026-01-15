- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
15 (21.42%)
Loss Trade:
55 (78.57%)
Best Trade:
152.25 USD
Worst Trade:
-15.50 USD
Profitto lordo:
596.77 USD (13 412 pips)
Perdita lorda:
-278.60 USD (16 721 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (161.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.80 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
51.08%
Massimo carico di deposito:
23.21%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
2.16
Long Trade:
42 (60.00%)
Short Trade:
28 (40.00%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
4.55 USD
Profitto medio:
39.78 USD
Perdita media:
-5.07 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-81.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.15 USD (9)
Crescita mensile:
31.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
137.47 USD
Massimale:
147.47 USD (14.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.60% (147.47 USD)
Per equità:
1.32% (16.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|XAGUSD
|18
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|66
|XAGUSD
|252
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-8.4K
|XAGUSD
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +152.25 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +161.60 USD
Massima perdita consecutiva: -81.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|13.80 × 463
JOURNEY OF 1000$ TO 10,000$ WITH MEDIUM RISK
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
32%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
70
21%
51%
2.14
4.55
USD
USD
15%
1:500