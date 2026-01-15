- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
15 (21.42%)
Negociações com perda:
55 (78.57%)
Melhor negociação:
152.25 USD
Pior negociação:
-15.50 USD
Lucro bruto:
596.77 USD (13 412 pips)
Perda bruta:
-278.60 USD (16 721 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (161.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
205.80 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
52.89%
Depósito máximo carregado:
23.21%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
74
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
2.16
Negociações longas:
42 (60.00%)
Negociações curtas:
28 (40.00%)
Fator de lucro:
2.14
Valor esperado:
4.55 USD
Lucro médio:
39.78 USD
Perda média:
-5.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-81.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-105.15 USD (9)
Crescimento mensal:
31.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
137.47 USD
Máximo:
147.47 USD (14.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.60% (147.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.32% (16.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|XAGUSD
|18
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|66
|XAGUSD
|252
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-8.4K
|XAGUSD
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Neex-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Pro
|13.64 × 472
