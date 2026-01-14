SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Amigo Pip Killer
Tamas Molnar

Amigo Pip Killer

Tamas Molnar
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 48%
RoboForex-Pro
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
35 (79.54%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (20.45%)
En iyi işlem:
37.97 EUR
En kötü işlem:
-22.79 EUR
Brüt kâr:
271.24 EUR (10 583 pips)
Brüt zarar:
-75.80 EUR (2 013 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (91.87 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
101.00 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
22.32%
Maks. mevduat yükü:
22.88%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
5.11
Alış işlemleri:
27 (61.36%)
Satış işlemleri:
17 (38.64%)
Kâr faktörü:
3.58
Beklenen getiri:
4.44 EUR
Ortalama kâr:
7.75 EUR
Ortalama zarar:
-8.42 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-38.24 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-38.24 EUR (2)
Aylık büyüme:
47.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.79 EUR
Maksimum:
38.24 EUR (7.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.43% (38.24 EUR)
Varlığa göre:
10.60% (52.31 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 40
EURUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 271
EURUSD -48
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.8K
EURUSD -264
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.97 EUR
En kötü işlem: -23 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +91.87 EUR
Maksimum ardışık zarar: -38.24 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
178 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.15 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 08:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 20:33
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 20:33
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.14 20:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 20:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Amigo Pip Killer
Ayda 35 USD
48%
0
0
USD
604
EUR
1
0%
44
79%
22%
3.57
4.44
EUR
11%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.