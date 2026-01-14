- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
35 (79.54%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (20.45%)
En iyi işlem:
37.97 EUR
En kötü işlem:
-22.79 EUR
Brüt kâr:
271.24 EUR (10 583 pips)
Brüt zarar:
-75.80 EUR (2 013 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (91.87 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
101.00 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
22.32%
Maks. mevduat yükü:
22.88%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
5.11
Alış işlemleri:
27 (61.36%)
Satış işlemleri:
17 (38.64%)
Kâr faktörü:
3.58
Beklenen getiri:
4.44 EUR
Ortalama kâr:
7.75 EUR
Ortalama zarar:
-8.42 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-38.24 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-38.24 EUR (2)
Aylık büyüme:
47.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.79 EUR
Maksimum:
38.24 EUR (7.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.43% (38.24 EUR)
Varlığa göre:
10.60% (52.31 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|271
|EURUSD
|-48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.8K
|EURUSD
|-264
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.97 EUR
En kötü işlem: -23 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +91.87 EUR
Maksimum ardışık zarar: -38.24 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
48%
0
0
USD
USD
604
EUR
EUR
1
0%
44
79%
22%
3.57
4.44
EUR
EUR
11%
1:500