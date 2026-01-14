- 자본
- 축소
트레이드:
58
이익 거래:
45 (77.58%)
손실 거래:
13 (22.41%)
최고의 거래:
37.97 EUR
최악의 거래:
-22.79 EUR
총 수익:
357.89 EUR (13 896 pips)
총 손실:
-104.38 EUR (3 093 pips)
연속 최대 이익:
10 (91.87 EUR)
연속 최대 이익:
101.00 EUR (7)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
24.71%
최대 입금량:
37.68%
최근 거래:
15 분 전
주별 거래 수:
58
평균 유지 시간:
28 분
회복 요인:
6.63
롱(주식매수):
31 (53.45%)
숏(주식차입매도):
27 (46.55%)
수익 요인:
3.43
기대수익:
4.37 EUR
평균 이익:
7.95 EUR
평균 손실:
-8.03 EUR
연속 최대 손실:
4 (-31.66 EUR)
연속 최대 손실:
-38.24 EUR (2)
월별 성장률:
62.01%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
22.79 EUR
최대한의:
38.24 EUR (7.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.43% (38.24 EUR)
자본금별:
10.60% (52.31 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|EURUSD
|4
|EURGBP
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|337
|EURUSD
|-48
|EURGBP
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|-264
|EURGBP
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +37.97 EUR
최악의 거래: -23 EUR
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +91.87 EUR
연속 최대 손실: -31.66 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 7
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 30
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
Markets.com-Live
|0.00 × 21
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 47
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 36
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
62%
0
0
USD
USD
662
EUR
EUR
1
0%
58
77%
25%
3.42
4.37
EUR
EUR
11%
1:500