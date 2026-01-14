SignaleKategorien
Tamas Molnar

Amigo Pip Killer

Tamas Molnar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 43%
RoboForex-Pro
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
52
Gewinntrades:
40 (76.92%)
Verlusttrades:
12 (23.08%)
Bester Trade:
37.97 EUR
Schlechtester Trade:
-22.79 EUR
Bruttoprofit:
278.79 EUR (10 836 pips)
Bruttoverlust:
-104.03 EUR (3 092 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (91.87 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
101.00 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
22.32%
Max deposit load:
37.68%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
28 Minuten
Erholungsfaktor:
4.57
Long-Positionen:
29 (55.77%)
Short-Positionen:
23 (44.23%)
Profit-Faktor:
2.68
Mathematische Gewinnerwartung:
3.36 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.97 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.67 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-31.66 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-38.24 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
42.75%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22.79 EUR
Maximaler:
38.24 EUR (7.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.43% (38.24 EUR)
Kapital:
10.60% (52.31 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 46
EURUSD 4
EURGBP 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 246
EURUSD -48
EURGBP 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 8K
EURUSD -264
EURGBP 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +37.97 EUR
Schlechtester Trade: -23 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +91.87 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.66 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 7
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 30
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
Markets.com-Live
0.00 × 21
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 8
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 47
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
TickmillEU-Live
0.00 × 36
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
Keine Bewertungen
2026.01.15 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 08:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 20:33
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 20:33
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.14 20:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 20:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
