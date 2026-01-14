СигналыРазделы
Tamas Molnar

Amigo Pip Killer

Tamas Molnar
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 57%
RoboForex-Pro
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
44 (77.19%)
Убыточных трейдов:
13 (22.81%)
Лучший трейд:
37.97 EUR
Худший трейд:
-22.79 EUR
Общая прибыль:
338.21 EUR (13 135 pips)
Общий убыток:
-104.38 EUR (3 093 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (91.87 EUR)
Макс. прибыль в серии:
101.00 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
22.32%
Макс. загрузка депозита:
37.68%
Последний трейд:
55 минут
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
6.11
Длинных трейдов:
31 (54.39%)
Коротких трейдов:
26 (45.61%)
Профит фактор:
3.24
Мат. ожидание:
4.10 EUR
Средняя прибыль:
7.69 EUR
Средний убыток:
-8.03 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-31.66 EUR)
Макс. убыток в серии:
-38.24 EUR (2)
Прирост в месяц:
57.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.79 EUR
Максимальная:
38.24 EUR (7.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.43% (38.24 EUR)
По эквити:
10.60% (52.31 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 4
EURGBP 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 314
EURUSD -48
EURGBP 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 10K
EURUSD -264
EURGBP 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.97 EUR
Худший трейд: -23 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +91.87 EUR
Макс. убыток в серии: -31.66 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 7
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 30
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
Markets.com-Live
0.00 × 21
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 8
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 47
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
TickmillEU-Live
0.00 × 36
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
Нет отзывов
2026.01.15 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 08:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 20:33
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 20:33
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.14 20:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 20:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Amigo Pip Killer
35 USD в месяц
57%
0
0
USD
643
EUR
1
0%
57
77%
22%
3.24
4.10
EUR
11%
1:500
Копировать

