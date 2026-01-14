- Прирост
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
44 (77.19%)
Убыточных трейдов:
13 (22.81%)
Лучший трейд:
37.97 EUR
Худший трейд:
-22.79 EUR
Общая прибыль:
338.21 EUR (13 135 pips)
Общий убыток:
-104.38 EUR (3 093 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (91.87 EUR)
Макс. прибыль в серии:
101.00 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
22.32%
Макс. загрузка депозита:
37.68%
Последний трейд:
55 минут
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
6.11
Длинных трейдов:
31 (54.39%)
Коротких трейдов:
26 (45.61%)
Профит фактор:
3.24
Мат. ожидание:
4.10 EUR
Средняя прибыль:
7.69 EUR
Средний убыток:
-8.03 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-31.66 EUR)
Макс. убыток в серии:
-38.24 EUR (2)
Прирост в месяц:
57.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.79 EUR
Максимальная:
38.24 EUR (7.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.43% (38.24 EUR)
По эквити:
10.60% (52.31 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|4
|EURGBP
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|314
|EURUSD
|-48
|EURGBP
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|10K
|EURUSD
|-264
|EURGBP
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +37.97 EUR
Худший трейд: -23 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +91.87 EUR
Макс. убыток в серии: -31.66 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 7
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 30
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
Markets.com-Live
|0.00 × 21
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 47
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 36
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
