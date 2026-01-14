- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
35 (79.54%)
Loss Trade:
9 (20.45%)
Best Trade:
37.97 EUR
Worst Trade:
-22.79 EUR
Profitto lordo:
271.24 EUR (10 583 pips)
Perdita lorda:
-75.80 EUR (2 013 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (91.87 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
101.00 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
22.32%
Massimo carico di deposito:
22.88%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
5.11
Long Trade:
27 (61.36%)
Short Trade:
17 (38.64%)
Fattore di profitto:
3.58
Profitto previsto:
4.44 EUR
Profitto medio:
7.75 EUR
Perdita media:
-8.42 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-38.24 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-38.24 EUR (2)
Crescita mensile:
47.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.79 EUR
Massimale:
38.24 EUR (7.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.43% (38.24 EUR)
Per equità:
10.60% (52.31 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|271
|EURUSD
|-48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.8K
|EURUSD
|-264
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.97 EUR
Worst Trade: -23 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +91.87 EUR
Massima perdita consecutiva: -38.24 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
