Tamas Molnar

Amigo Pip Killer

Tamas Molnar
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2026 41%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
35 (76.08%)
Negociações com perda:
11 (23.91%)
Melhor negociação:
37.97 EUR
Pior negociação:
-22.79 EUR
Lucro bruto:
271.24 EUR (10 583 pips)
Perda bruta:
-103.68 EUR (3 091 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (91.87 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
101.00 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
22.32%
Depósito máximo carregado:
22.88%
Último negócio:
6 minutos atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
4.38
Negociações longas:
27 (58.70%)
Negociações curtas:
19 (41.30%)
Fator de lucro:
2.62
Valor esperado:
3.64 EUR
Lucro médio:
7.75 EUR
Perda média:
-9.43 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-31.66 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-38.24 EUR (2)
Crescimento mensal:
40.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.79 EUR
Máximo:
38.24 EUR (7.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.43% (38.24 EUR)
Pelo Capital Líquido:
10.60% (52.31 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 42
EURUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 239
EURUSD -48
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 7.8K
EURUSD -264
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +37.97 EUR
Pior negociação: -23 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +91.87 EUR
Máxima perda consecutiva: -31.66 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
178 mais ...
Sem comentários
2026.01.15 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 08:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 20:33
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 20:33
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.14 20:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 20:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
