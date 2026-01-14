- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
35 (76.08%)
Negociações com perda:
11 (23.91%)
Melhor negociação:
37.97 EUR
Pior negociação:
-22.79 EUR
Lucro bruto:
271.24 EUR (10 583 pips)
Perda bruta:
-103.68 EUR (3 091 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (91.87 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
101.00 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
22.32%
Depósito máximo carregado:
22.88%
Último negócio:
6 minutos atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
4.38
Negociações longas:
27 (58.70%)
Negociações curtas:
19 (41.30%)
Fator de lucro:
2.62
Valor esperado:
3.64 EUR
Lucro médio:
7.75 EUR
Perda média:
-9.43 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-31.66 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-38.24 EUR (2)
Crescimento mensal:
40.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.79 EUR
Máximo:
38.24 EUR (7.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.43% (38.24 EUR)
Pelo Capital Líquido:
10.60% (52.31 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|239
|EURUSD
|-48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.8K
|EURUSD
|-264
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +37.97 EUR
Pior negociação: -23 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +91.87 EUR
Máxima perda consecutiva: -31.66 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
