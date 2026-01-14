- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
52
利益トレード:
40 (76.92%)
損失トレード:
12 (23.08%)
ベストトレード:
37.97 EUR
最悪のトレード:
-22.79 EUR
総利益:
278.79 EUR (10 836 pips)
総損失:
-104.03 EUR (3 092 pips)
最大連続の勝ち:
10 (91.87 EUR)
最大連続利益:
101.00 EUR (7)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
22.32%
最大入金額:
37.68%
最近のトレード:
32 分前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
28 分
リカバリーファクター:
4.57
長いトレード:
29 (55.77%)
短いトレード:
23 (44.23%)
プロフィットファクター:
2.68
期待されたペイオフ:
3.36 EUR
平均利益:
6.97 EUR
平均損失:
-8.67 EUR
最大連続の負け:
4 (-31.66 EUR)
最大連続損失:
-38.24 EUR (2)
月間成長:
42.75%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
22.79 EUR
最大の:
38.24 EUR (7.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.43% (38.24 EUR)
エクイティによる:
10.60% (52.31 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|EURUSD
|4
|EURGBP
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|246
|EURUSD
|-48
|EURGBP
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8K
|EURUSD
|-264
|EURGBP
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +37.97 EUR
最悪のトレード: -23 EUR
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +91.87 EUR
最大連続損失: -31.66 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 7
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 30
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
Markets.com-Live
|0.00 × 21
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 47
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 36
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
182 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
43%
0
0
USD
USD
643
EUR
EUR
1
0%
52
76%
22%
2.67
3.36
EUR
EUR
11%
1:500