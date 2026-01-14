- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
44 (77.19%)
Transacciones Irrentables:
13 (22.81%)
Mejor transacción:
37.97 EUR
Peor transacción:
-22.79 EUR
Beneficio Bruto:
338.21 EUR (13 135 pips)
Pérdidas Brutas:
-104.38 EUR (3 093 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (91.87 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
101.00 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
24.71%
Carga máxima del depósito:
37.68%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
58
Tiempo medio de espera:
27 minutos
Factor de Recuperación:
6.11
Transacciones Largas:
31 (54.39%)
Transacciones Cortas:
26 (45.61%)
Factor de Beneficio:
3.24
Beneficio Esperado:
4.10 EUR
Beneficio medio:
7.69 EUR
Pérdidas medias:
-8.03 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-31.66 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38.24 EUR (2)
Crecimiento al mes:
57.20%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
22.79 EUR
Máxima:
38.24 EUR (7.43%)
Reducción relativa:
De balance:
7.43% (38.24 EUR)
De fondos:
10.60% (52.31 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|4
|EURGBP
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|314
|EURUSD
|-48
|EURGBP
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|10K
|EURUSD
|-264
|EURGBP
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +37.97 EUR
Peor transacción: -23 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +91.87 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -31.66 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 7
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 30
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
Markets.com-Live
|0.00 × 21
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 47
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 36
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
otros 182...
