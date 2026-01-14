- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
52
盈利交易:
40 (76.92%)
亏损交易:
12 (23.08%)
最好交易:
37.97 EUR
最差交易:
-22.79 EUR
毛利:
278.79 EUR (10 836 pips)
毛利亏损:
-104.03 EUR (3 092 pips)
最大连续赢利:
10 (91.87 EUR)
最大连续盈利:
101.00 EUR (7)
夏普比率:
0.32
交易活动:
22.32%
最大入金加载:
37.68%
最近交易:
14 几分钟前
每周交易:
58
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
4.57
长期交易:
29 (55.77%)
短期交易:
23 (44.23%)
利润因子:
2.68
预期回报:
3.36 EUR
平均利润:
6.97 EUR
平均损失:
-8.67 EUR
最大连续失误:
4 (-31.66 EUR)
最大连续亏损:
-38.24 EUR (2)
每月增长:
42.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
22.79 EUR
最大值:
38.24 EUR (7.43%)
相对跌幅:
结余:
7.43% (38.24 EUR)
净值:
10.60% (52.31 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|EURUSD
|4
|EURGBP
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|246
|EURUSD
|-48
|EURGBP
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8K
|EURUSD
|-264
|EURGBP
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.97 EUR
最差交易: -23 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +91.87 EUR
最大连续亏损: -31.66 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 7
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 30
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
Markets.com-Live
|0.00 × 21
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 47
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 36
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
43%
0
0
USD
USD
584
EUR
EUR
1
0%
52
76%
22%
2.67
3.36
EUR
EUR
11%
1:500