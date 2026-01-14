- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
61 (81.33%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (18.67%)
En iyi işlem:
577.50 USD
En kötü işlem:
-671.60 USD
Brüt kâr:
8 638.32 USD (31 019 pips)
Brüt zarar:
-2 480.69 USD (11 917 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (2 892.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 892.20 USD (12)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
27.16%
Maks. mevduat yükü:
1.87%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
2.74
Alış işlemleri:
33 (44.00%)
Satış işlemleri:
42 (56.00%)
Kâr faktörü:
3.48
Beklenen getiri:
82.10 USD
Ortalama kâr:
141.61 USD
Ortalama zarar:
-177.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 244.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 244.70 USD (7)
Aylık büyüme:
6.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
573.30 USD
Maksimum:
2 244.70 USD (2.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.23% (2 244.70 USD)
Varlığa göre:
2.21% (2 220.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|XAGUSD
|8
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.7K
|XAGUSD
|505
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|XAGUSD
|74
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +577.50 USD
En kötü işlem: -672 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +2 892.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 244.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
6%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
1
0%
75
81%
27%
3.48
82.10
USD
USD
2%
1:500