- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
61 (81.33%)
Loss Trade:
14 (18.67%)
Best Trade:
577.50 USD
Worst Trade:
-671.60 USD
Profitto lordo:
8 638.32 USD (31 019 pips)
Perdita lorda:
-2 480.69 USD (11 917 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (2 892.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 892.20 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
27.16%
Massimo carico di deposito:
1.87%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
2.74
Long Trade:
33 (44.00%)
Short Trade:
42 (56.00%)
Fattore di profitto:
3.48
Profitto previsto:
82.10 USD
Profitto medio:
141.61 USD
Perdita media:
-177.19 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 244.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 244.70 USD (7)
Crescita mensile:
6.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
573.30 USD
Massimale:
2 244.70 USD (2.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.23% (2 244.70 USD)
Per equità:
2.21% (2 220.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|XAGUSD
|8
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.7K
|XAGUSD
|505
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|XAGUSD
|74
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +577.50 USD
Worst Trade: -672 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +2 892.20 USD
Massima perdita consecutiva: -2 244.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
Non ci sono recensioni
