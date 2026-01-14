СигналыРазделы
Abdu Rohim

Constanta

Abdu Rohim
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 7%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
63 (81.81%)
Убыточных трейдов:
14 (18.18%)
Лучший трейд:
577.50 USD
Худший трейд:
-671.60 USD
Общая прибыль:
9 146.13 USD (32 799 pips)
Общий убыток:
-2 480.69 USD (11 917 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2 892.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 892.20 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
27.11%
Макс. загрузка депозита:
1.87%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
2.97
Длинных трейдов:
33 (42.86%)
Коротких трейдов:
44 (57.14%)
Профит фактор:
3.69
Мат. ожидание:
86.56 USD
Средняя прибыль:
145.18 USD
Средний убыток:
-177.19 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-2 244.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 244.70 USD (7)
Прирост в месяц:
6.80%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
573.30 USD
Максимальная:
2 244.70 USD (2.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.23% (2 244.70 USD)
По эквити:
2.21% (2 220.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 69
XAGUSD 8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.2K
XAGUSD 505
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 21K
XAGUSD 74
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +577.50 USD
Худший трейд: -672 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2 892.20 USD
Макс. убыток в серии: -2 244.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
2.40 × 50
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.80 × 81
Нет отзывов
2026.01.15 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.