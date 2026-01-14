- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
63 (81.81%)
Убыточных трейдов:
14 (18.18%)
Лучший трейд:
577.50 USD
Худший трейд:
-671.60 USD
Общая прибыль:
9 146.13 USD (32 799 pips)
Общий убыток:
-2 480.69 USD (11 917 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2 892.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 892.20 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
27.11%
Макс. загрузка депозита:
1.87%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
2.97
Длинных трейдов:
33 (42.86%)
Коротких трейдов:
44 (57.14%)
Профит фактор:
3.69
Мат. ожидание:
86.56 USD
Средняя прибыль:
145.18 USD
Средний убыток:
-177.19 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-2 244.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 244.70 USD (7)
Прирост в месяц:
6.80%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
573.30 USD
Максимальная:
2 244.70 USD (2.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.23% (2 244.70 USD)
По эквити:
2.21% (2 220.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|XAGUSD
|8
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.2K
|XAGUSD
|505
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|21K
|XAGUSD
|74
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +577.50 USD
Худший трейд: -672 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2 892.20 USD
Макс. убыток в серии: -2 244.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
