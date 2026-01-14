- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
75
Negociações com lucro:
61 (81.33%)
Negociações com perda:
14 (18.67%)
Melhor negociação:
577.50 USD
Pior negociação:
-671.60 USD
Lucro bruto:
8 638.32 USD (31 019 pips)
Perda bruta:
-2 480.69 USD (11 917 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (2 892.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 892.20 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
27.16%
Depósito máximo carregado:
1.87%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
75
Tempo médio de espera:
33 minutos
Fator de recuperação:
2.74
Negociações longas:
33 (44.00%)
Negociações curtas:
42 (56.00%)
Fator de lucro:
3.48
Valor esperado:
82.10 USD
Lucro médio:
141.61 USD
Perda média:
-177.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-2 244.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 244.70 USD (7)
Crescimento mensal:
6.27%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
573.30 USD
Máximo:
2 244.70 USD (2.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.23% (2 244.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.21% (2 220.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|XAGUSD
|8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.7K
|XAGUSD
|505
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|19K
|XAGUSD
|74
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +577.50 USD
Pior negociação: -672 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +2 892.20 USD
Máxima perda consecutiva: -2 244.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
TitanFX-02
|5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
