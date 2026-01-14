- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
76
盈利交易:
62 (81.57%)
亏损交易:
14 (18.42%)
最好交易:
577.50 USD
最差交易:
-671.60 USD
毛利:
8 646.13 USD (31 799 pips)
毛利亏损:
-2 480.69 USD (11 917 pips)
最大连续赢利:
12 (2 892.20 USD)
最大连续盈利:
2 892.20 USD (12)
夏普比率:
0.36
交易活动:
25.19%
最大入金加载:
1.87%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
77
平均持有时间:
33 分钟
采收率:
2.75
长期交易:
33 (43.42%)
短期交易:
43 (56.58%)
利润因子:
3.49
预期回报:
81.12 USD
平均利润:
139.45 USD
平均损失:
-177.19 USD
最大连续失误:
7 (-2 244.70 USD)
最大连续亏损:
-2 244.70 USD (7)
每月增长:
6.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
573.30 USD
最大值:
2 244.70 USD (2.21%)
相对跌幅:
结余:
2.23% (2 244.70 USD)
净值:
2.21% (2 220.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|XAGUSD
|8
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.7K
|XAGUSD
|505
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|20K
|XAGUSD
|74
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +577.50 USD
最差交易: -672 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +2 892.20 USD
最大连续亏损: -2 244.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
6%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
1
0%
76
81%
25%
3.48
81.12
USD
USD
2%
1:500