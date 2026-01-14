- 자본
- 축소
트레이드:
77
이익 거래:
63 (81.81%)
손실 거래:
14 (18.18%)
최고의 거래:
577.50 USD
최악의 거래:
-671.60 USD
총 수익:
9 146.13 USD (32 799 pips)
총 손실:
-2 480.69 USD (11 917 pips)
연속 최대 이익:
12 (2 892.20 USD)
연속 최대 이익:
2 892.20 USD (12)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
27.11%
최대 입금량:
1.87%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
77
평균 유지 시간:
33 분
회복 요인:
2.97
롱(주식매수):
33 (42.86%)
숏(주식차입매도):
44 (57.14%)
수익 요인:
3.69
기대수익:
86.56 USD
평균 이익:
145.18 USD
평균 손실:
-177.19 USD
연속 최대 손실:
7 (-2 244.70 USD)
연속 최대 손실:
-2 244.70 USD (7)
월별 성장률:
6.80%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
573.30 USD
최대한의:
2 244.70 USD (2.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.23% (2 244.70 USD)
자본금별:
2.21% (2 220.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|XAGUSD
|8
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6.2K
|XAGUSD
|505
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|21K
|XAGUSD
|74
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +577.50 USD
최악의 거래: -672 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +2 892.20 USD
연속 최대 손실: -2 244.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
7%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
1
0%
77
81%
27%
3.68
86.56
USD
USD
2%
1:500