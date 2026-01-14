- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
76
Gewinntrades:
62 (81.57%)
Verlusttrades:
14 (18.42%)
Bester Trade:
577.50 USD
Schlechtester Trade:
-671.60 USD
Bruttoprofit:
8 646.13 USD (31 799 pips)
Bruttoverlust:
-2 480.69 USD (11 917 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (2 892.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 892.20 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
25.19%
Max deposit load:
1.87%
Letzter Trade:
30 Minuten
Trades pro Woche:
77
Durchschn. Haltezeit:
33 Minuten
Erholungsfaktor:
2.75
Long-Positionen:
33 (43.42%)
Short-Positionen:
43 (56.58%)
Profit-Faktor:
3.49
Mathematische Gewinnerwartung:
81.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
139.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-177.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-2 244.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 244.70 USD (7)
Wachstum pro Monat :
6.28%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
573.30 USD
Maximaler:
2 244.70 USD (2.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.23% (2 244.70 USD)
Kapital:
2.21% (2 220.70 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|XAGUSD
|8
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.7K
|XAGUSD
|505
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|20K
|XAGUSD
|74
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +577.50 USD
Schlechtester Trade: -672 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 892.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 244.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
6%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
1
0%
76
81%
25%
3.48
81.12
USD
USD
2%
1:500