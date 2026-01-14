- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
77
Transacciones Rentables:
63 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
14 (18.18%)
Mejor transacción:
577.50 USD
Peor transacción:
-671.60 USD
Beneficio Bruto:
9 146.13 USD (32 799 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 480.69 USD (11 917 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (2 892.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 892.20 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
27.11%
Carga máxima del depósito:
1.87%
Último trade:
36 minutos
Trades a la semana:
77
Tiempo medio de espera:
33 minutos
Factor de Recuperación:
2.97
Transacciones Largas:
33 (42.86%)
Transacciones Cortas:
44 (57.14%)
Factor de Beneficio:
3.69
Beneficio Esperado:
86.56 USD
Beneficio medio:
145.18 USD
Pérdidas medias:
-177.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-2 244.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 244.70 USD (7)
Crecimiento al mes:
6.80%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
573.30 USD
Máxima:
2 244.70 USD (2.21%)
Reducción relativa:
De balance:
2.23% (2 244.70 USD)
De fondos:
2.21% (2 220.70 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|XAGUSD
|8
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|6.2K
|XAGUSD
|505
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|21K
|XAGUSD
|74
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +577.50 USD
Peor transacción: -672 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +2 892.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 244.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
7%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
1
0%
77
81%
27%
3.68
86.56
USD
USD
2%
1:500