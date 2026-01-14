- Büyüme
İşlemler:
295
Kârla kapanan işlemler:
168 (56.94%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (43.05%)
En iyi işlem:
1 653.40 USD
En kötü işlem:
-1 764.50 USD
Brüt kâr:
59 431.83 USD (203 909 pips)
Brüt zarar:
-54 937.69 USD (250 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (4 796.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 796.15 USD (13)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
212 (71.86%)
Satış işlemleri:
83 (28.14%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
15.23 USD
Ortalama kâr:
353.76 USD
Ortalama zarar:
-432.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-3 310.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 056.50 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.40%
Algo alım-satım:
32%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 119.64 USD
Maksimum:
6 933.30 USD (6.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.36% (6 933.30 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|274
|BTCUSD.h
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.h
|5.1K
|BTCUSD.h
|-600
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.h
|2.7K
|BTCUSD.h
|-49K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 653.40 USD
En kötü işlem: -1 765 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4 796.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 310.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
