Sinyaller / MetaTrader 5 / Xwise hantec Trader v1
Eduardo dos Santos

Xwise hantec Trader v1

Eduardo dos Santos
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 4%
HantecMarketsMU-MT5
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
295
Kârla kapanan işlemler:
168 (56.94%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (43.05%)
En iyi işlem:
1 653.40 USD
En kötü işlem:
-1 764.50 USD
Brüt kâr:
59 431.83 USD (203 909 pips)
Brüt zarar:
-54 937.69 USD (250 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (4 796.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 796.15 USD (13)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
212 (71.86%)
Satış işlemleri:
83 (28.14%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
15.23 USD
Ortalama kâr:
353.76 USD
Ortalama zarar:
-432.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-3 310.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 056.50 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.40%
Algo alım-satım:
32%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 119.64 USD
Maksimum:
6 933.30 USD (6.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.36% (6 933.30 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.h 274
BTCUSD.h 21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.h 5.1K
BTCUSD.h -600
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.h 2.7K
BTCUSD.h -49K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 653.40 USD
En kötü işlem: -1 765 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4 796.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 310.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

prop firm
İnceleme yok
2026.01.14 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
