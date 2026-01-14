- Crescita
Trade:
295
Profit Trade:
168 (56.94%)
Loss Trade:
127 (43.05%)
Best Trade:
1 653.40 USD
Worst Trade:
-1 764.50 USD
Profitto lordo:
59 431.83 USD (203 909 pips)
Perdita lorda:
-54 937.69 USD (250 310 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (4 796.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 796.15 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
212 (71.86%)
Short Trade:
83 (28.14%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
15.23 USD
Profitto medio:
353.76 USD
Perdita media:
-432.58 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-3 310.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 056.50 USD (5)
Crescita mensile:
-0.40%
Algo trading:
32%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 119.64 USD
Massimale:
6 933.30 USD (6.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.36% (6 933.30 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|274
|BTCUSD.h
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.h
|5.1K
|BTCUSD.h
|-600
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.h
|2.7K
|BTCUSD.h
|-49K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
