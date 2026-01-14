- 자본
- 축소
트레이드:
296
이익 거래:
169 (57.09%)
손실 거래:
127 (42.91%)
최고의 거래:
1 653.40 USD
최악의 거래:
-1 764.50 USD
총 수익:
60 016.92 USD (205 686 pips)
총 손실:
-54 937.69 USD (250 310 pips)
연속 최대 이익:
13 (4 796.15 USD)
연속 최대 이익:
4 796.15 USD (13)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
12.38%
최대 입금량:
7.30%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.73
롱(주식매수):
212 (71.62%)
숏(주식차입매도):
84 (28.38%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
17.16 USD
평균 이익:
355.13 USD
평균 손실:
-432.58 USD
연속 최대 손실:
8 (-3 310.40 USD)
연속 최대 손실:
-4 056.50 USD (5)
월별 성장률:
0.32%
Algo 트레이딩:
32%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 119.64 USD
최대한의:
6 933.30 USD (6.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.36% (6 933.30 USD)
자본금별:
0.29% (305.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|275
|BTCUSD.h
|21
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.h
|5.7K
|BTCUSD.h
|-600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.h
|4.5K
|BTCUSD.h
|-49K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HantecMarketsMU-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
prop firm
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
105K
USD
USD
9
32%
296
57%
12%
1.09
17.16
USD
USD
6%
1:50