- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
295
利益トレード:
168 (56.94%)
損失トレード:
127 (43.05%)
ベストトレード:
1 653.40 USD
最悪のトレード:
-1 764.50 USD
総利益:
59 431.83 USD (203 909 pips)
総損失:
-54 937.69 USD (250 310 pips)
最大連続の勝ち:
13 (4 796.15 USD)
最大連続利益:
4 796.15 USD (13)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.65
長いトレード:
212 (71.86%)
短いトレード:
83 (28.14%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
15.23 USD
平均利益:
353.76 USD
平均損失:
-432.58 USD
最大連続の負け:
8 (-3 310.40 USD)
最大連続損失:
-4 056.50 USD (5)
月間成長:
-0.40%
アルゴリズム取引:
32%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 119.64 USD
最大の:
6 933.30 USD (6.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.36% (6 933.30 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|274
|BTCUSD.h
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.h
|5.1K
|BTCUSD.h
|-600
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.h
|2.7K
|BTCUSD.h
|-49K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 653.40 USD
最悪のトレード: -1 765 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +4 796.15 USD
最大連続損失: -3 310.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
