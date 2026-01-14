- 成长
交易:
295
盈利交易:
168 (56.94%)
亏损交易:
127 (43.05%)
最好交易:
1 653.40 USD
最差交易:
-1 764.50 USD
毛利:
59 431.83 USD (203 909 pips)
毛利亏损:
-54 937.69 USD (250 310 pips)
最大连续赢利:
13 (4 796.15 USD)
最大连续盈利:
4 796.15 USD (13)
夏普比率:
0.03
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.65
长期交易:
212 (71.86%)
短期交易:
83 (28.14%)
利润因子:
1.08
预期回报:
15.23 USD
平均利润:
353.76 USD
平均损失:
-432.58 USD
最大连续失误:
8 (-3 310.40 USD)
最大连续亏损:
-4 056.50 USD (5)
每月增长:
-0.40%
算法交易:
32%
结余跌幅:
绝对:
2 119.64 USD
最大值:
6 933.30 USD (6.36%)
相对跌幅:
结余:
6.36% (6 933.30 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|274
|BTCUSD.h
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.h
|5.1K
|BTCUSD.h
|-600
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.h
|2.7K
|BTCUSD.h
|-49K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
prop firm
