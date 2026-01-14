- Прирост
Всего трейдов:
295
Прибыльных трейдов:
168 (56.94%)
Убыточных трейдов:
127 (43.05%)
Лучший трейд:
1 653.40 USD
Худший трейд:
-1 764.50 USD
Общая прибыль:
59 431.83 USD (203 909 pips)
Общий убыток:
-54 937.69 USD (250 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (4 796.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 796.15 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.65
Длинных трейдов:
212 (71.86%)
Коротких трейдов:
83 (28.14%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
15.23 USD
Средняя прибыль:
353.76 USD
Средний убыток:
-432.58 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 310.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 056.50 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.40%
Алготрейдинг:
32%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 119.64 USD
Максимальная:
6 933.30 USD (6.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.36% (6 933.30 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|274
|BTCUSD.h
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.h
|5.1K
|BTCUSD.h
|-600
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.h
|2.7K
|BTCUSD.h
|-49K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +1 653.40 USD
Худший трейд: -1 765 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4 796.15 USD
Макс. убыток в серии: -3 310.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
prop firm
