СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Xwise hantec Trader v1
Eduardo dos Santos

Xwise hantec Trader v1

Eduardo dos Santos
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 4%
HantecMarketsMU-MT5
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
295
Прибыльных трейдов:
168 (56.94%)
Убыточных трейдов:
127 (43.05%)
Лучший трейд:
1 653.40 USD
Худший трейд:
-1 764.50 USD
Общая прибыль:
59 431.83 USD (203 909 pips)
Общий убыток:
-54 937.69 USD (250 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (4 796.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 796.15 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.65
Длинных трейдов:
212 (71.86%)
Коротких трейдов:
83 (28.14%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
15.23 USD
Средняя прибыль:
353.76 USD
Средний убыток:
-432.58 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 310.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 056.50 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.40%
Алготрейдинг:
32%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 119.64 USD
Максимальная:
6 933.30 USD (6.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.36% (6 933.30 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.h 274
BTCUSD.h 21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.h 5.1K
BTCUSD.h -600
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.h 2.7K
BTCUSD.h -49K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 653.40 USD
Худший трейд: -1 765 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4 796.15 USD
Макс. убыток в серии: -3 310.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

prop firm
Нет отзывов
2026.01.14 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика